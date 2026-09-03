Кино стало главным драйвером роста индустрии развлечений в 2026 году
В первом полугодии 2026 года рынок офлайн-развлечений в России вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2026 года рост составит 14%, однако в 2025-м рынок рос быстрее, на 29%. При этом увеличение цен на билеты изменило модель потребления, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании OKS Labs by Okkam с крупнейшими билетными сервисами Яндекс Афишей, Kassir.ru и Ticketland. Документ имеется в распоряжении НСН.
«Рост цен на билеты меняет модель потребления развлечений. Одно из главных изменений 2026 года — рост чувствительности аудитории к цене. Люди не отказываются от офлайн-мероприятий, но начинают тщательнее выбирать, на что потратить деньги. Снижается доля спонтанных покупок, увеличивается срок планирования посещений и растет интерес к более доступным форматам. В то же время у потребителей есть запрос на новизну. Так, интерес аудитории к мероприятиям сокращается на фоне недостаточно высокой обновляемости репертуаров театров и концертных программ. Потребитель уже не готов покупать билет просто потому, что мероприятие есть в афише», - отмечают авторы исследования.
По их оценке, главным драйвером роста индустрии является кино.
«Кинотеатры продемонстрировали наибольший рост доли среди всех основных сегментов благодаря успешным новогодним премьерам: «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино» суммарно собрали более 17 млн зрителей. По итогам года кассовые сборы кинотеатров могут увеличиться на 18%, до 59,7 млрд рублей. Это позволит сегменту впервые превысить допандемийный уровень в номинальном выражении. Посещаемость предположительно вырастет на 6% относительно 2025 года», - прогнозируют эксперты.
Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что лето 2026 года «на 45% лучше в деньгах и на 26% лучше в билетах», чем прошлогоднее.
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