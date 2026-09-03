«Хозяин тайги»: Путин рассказал о встрече с тигром на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин поделился впечатлениями от встречи с тигром во время поездки в Приморский край. Об этом российский лидер рассказал на Восточном экономическом форуме.

В России назвали число краснокнижных амурских тигров

«На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит — хозяин тайги», — отметил глава государства.

Путин добавил, что ему было любопытно «посмотреть на все богатство этих мест».

Ранее стало известно, что Владимир Путин подарил Казахстану четырех амурских тигров для восстановления популяции животных в республике, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Дальний ВостокТигрыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры