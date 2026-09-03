Путин рассказал о росте ВРП Дальнего Востока более чем втрое за 11 лет

«Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительства здесь стабильно превышают среднероссийские темпы, в результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза», - подчеркнул глава государства.

Президент назвал это очень хорошим темпом.

Кроме того, Путин обратил внимание, что за последнее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза, до 2,2% - как в среднем по России. В регионе появляются новые производства и эффективные рабочие места, прямо влияющие на увеличение доходов населения и состояние рынка труда.

Ранее российский лидер объявил о переходе к реализации 10-летних проектов развития Дальнего Востока вплоть до 2036 года, пишет Ura.ru.

