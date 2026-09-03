Путин рассказал о росте ВРП Дальнего Востока более чем втрое за 11 лет
Около 25 трлн рублей капитальных вложений привлекли за 11 лет в дальневосточные регионы России. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительства здесь стабильно превышают среднероссийские темпы, в результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза», - подчеркнул глава государства.
Президент назвал это очень хорошим темпом.
Кроме того, Путин обратил внимание, что за последнее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза, до 2,2% - как в среднем по России. В регионе появляются новые производства и эффективные рабочие места, прямо влияющие на увеличение доходов населения и состояние рынка труда.
Ранее российский лидер объявил о переходе к реализации 10-летних проектов развития Дальнего Востока вплоть до 2036 года, пишет Ura.ru.
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