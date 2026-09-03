Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось не допустить «гипервсплеска» инфляции, хотя такая угроза была. Сейчас же, по его словам, инфляция составляет 6,3% в годовом выражении.

«Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была», - сказал Путин, выступая в рамках пленарного заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).