«Между Сциллой и Харибдой»: Путин рассказал об угрозе гипервсплеска инфляции
Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось не допустить «гипервсплеска» инфляции, хотя такая угроза была. Сейчас же, по его словам, инфляция составляет 6,3% в годовом выражении.
«Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была», - сказал Путин, выступая в рамках пленарного заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, правительству и Центробанку удается в экономике «проходить между Сциллой и Харибдой».
Президент также подчеркнул, что важно не переохладить экономику. Путин заявил, что частные инвестиции важнее государственных, но для них нужно создавать условия.
Министр экономического развития России Максим Решетников ранее назвал сегодняшнее охлаждение российской экономики естественным этапом экономического цикла, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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