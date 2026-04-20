В Госдуме раскрыли, кого затронут онлайн-списания долгов за ЖКУ
Долги за ЖКУ могут начать списывать онлайн во всей России, но это возможно только по решению суда, заявила НСН Светлана Разворотнева.
Онлайн-взыскание долгов в сфере ЖКХ необходимо для ускорения процесса, сегодня компании зачастую даже не могут уведомить клиента о долге, а начисление пени уже идет, заявила НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Минстрой подготовит законопроект об онлайн-взыскании долгов в ЖКХ по всей России, пишут «Известия». Его внесут в парламент в случае успешного эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах страны. Таким образом, россиянам будет удобнее погасить задолженность до подачи заявления в суд. Разворотнева уверена, что лишних проблем это не создаст.
«Конечно, гасить долги лучше до обращения в суд, так как за это время начисляются пени. Эта система связана с тем, что с 2022 года у поставщиков жилищно-коммунальных услуг отсутствует доступ к персональным данным плательщиков. Чтобы начать взыскивать долг через суд, нужно знать данные, без согласия человека эти данные не получить. Это тормозит взыскание долгов через судебный приказ. Это не отдельное разбирательство по каждому должнику, судья утверждает целый список должников. Перед этим каждому из должников должно быть разослано уведомление. Теперь поставщики услуг подают сведения онлайн, персональные данные подгружаются из Росреестра, чтобы должники получили уведомления. В таком случае плательщику точно придут все необходимые уведомления. У приставов сейчас есть возможность списывать деньги со счетов, но исключительно по решению судов, забирать машины за неуплату долгов, не говоря уже об ограничениях выезда за границу», - рассказала она.
Депутат также назвала две основные категории неплательщиков.
«Добросовестные плательщики этого даже не почувствуют. Это решит проблему взыскания по неплательщикам, но не могу сказать, что полностью, потому что у нас две категории неплательщиков. Одна категория – это маргинальные люди, одна-две квартиры в доме: обычно такие жители не платят, и взять с них нечего. Вторая категория – достаточно богатые люди с большим количеством квартир, которые иногда просто забывают платить. В этом случае будет проще», - добавила она.
Почти каждый третий житель (36%) российских многоквартирных домов, который регулярно посещает общие собрания собственников, не понимает, откуда берутся суммы, указанные в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, говорится в исследовании онлайн-платформы для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai.
- В Госдуме раскрыли, кого затронут онлайн-списания долгов за ЖКУ
