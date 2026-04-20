Онлайн-взыскание долгов в сфере ЖКХ необходимо для ускорения процесса, сегодня компании зачастую даже не могут уведомить клиента о долге, а начисление пени уже идет, заявила НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Минстрой подготовит законопроект об онлайн-взыскании долгов в ЖКХ по всей России, пишут «Известия». Его внесут в парламент в случае успешного эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах страны. Таким образом, россиянам будет удобнее погасить задолженность до подачи заявления в суд. Разворотнева уверена, что лишних проблем это не создаст.