Сегодня в сфере ЖКХ нет системы контроля и оценки эффективности, поэтому прокуратура вынуждена точечно реагировать на жалобы граждан, что не способствует улучшению ситуации в целом, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По материалам проверок Генпрокуратуры РФ в 2025 году было возбуждено 1100 уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), пишут «Ведомости». К административной ответственности привлекли 22 600 лиц, еще 26 500 человек получили предостережение. Среди основных нарушений в сфере ЖКХ – износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность работы управляющих компаний, недостаток финансирования и завышенные тарифы. Разворотнева объяснила, как работает система.