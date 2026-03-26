Жалуются все: Почему тысячи уголовных дел не решают проблемы в ЖКХ
Светлана Разворотнева заявила НСН, что улучшить ситуацию в отрасли можно только за счет модернизации коммунальной инфраструктуры.
Сегодня в сфере ЖКХ нет системы контроля и оценки эффективности, поэтому прокуратура вынуждена точечно реагировать на жалобы граждан, что не способствует улучшению ситуации в целом, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
По материалам проверок Генпрокуратуры РФ в 2025 году было возбуждено 1100 уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), пишут «Ведомости». К административной ответственности привлекли 22 600 лиц, еще 26 500 человек получили предостережение. Среди основных нарушений в сфере ЖКХ – износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность работы управляющих компаний, недостаток финансирования и завышенные тарифы. Разворотнева объяснила, как работает система.
«Работой в сфере ЖКХ сейчас недовольны практически все, граждане активно жалуются в надзорно-контрольные органы и депутатам, реагирование идет. Но на самом деле улучшить ситуацию в отрасли можно только за счет модернизации коммунальной инфраструктуры. Крайне медленно идет этот процесс. Конечно, в каждых предостережениях надо разбираться отдельно, возможно, деньги были выделены, но не были использованы по назначению. Не всегда после штрафов и реагирования контрольных органов ситуация улучшается, потому что просто нет такой возможности, если говорим про износ», - объяснила она.
Разворотнева подчеркнула, что для оценки эффективности УК сегодня тоже не выработаны критерии.
«Если говорить про работу управляющих компаний, здесь еще сложнее. У нас отсутствует единая методика расчета платы, сколько стоит содержание многоквартирного дома. Решение об этом принимают собственники. Контрольные органы штрафуют за невыполнение формальных показателей, например, если давно не ремонтировали подъезды. Никто не вникает, почему ремонта не было, например. Статистика говорит о том, что ситуация в ЖКХ у нас плохая, она становится еще хуже. Но мы пока не выработали эффективных инструментов контроля каждой копейки. У нас нет критериев, чтобы оценивать эффективность УК. Работающей системы просто нет, прокуратуре приходится реагировать на жалобы собственников в моменте, а нужна система», - добавила депутат.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в регулировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Согласно новым нормам, служба получила возможность не только контролировать решения региональных властей в сфере тарифообразования, но и добиваться наказания для должностных лиц за игнорирование ее предписаний.
