В Госдуме раскрыли, как не попасть впросак при покупке квартиры

При приобретении жилья на вторичном рынке необходимо проявить особую осторожность в отношении квартир, которые получены по наследству, а также следует проверить прописку в них несовершеннолетних. Такой совет дал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что необходимые при покупке квартиры не в новостройке документы можно разделить на два блока. В первый входят бумаги, которые требуются для совершения сделки, во второй – те, что позволят обезопасить покупателя от возможного мошенничества. При этом, основную часть документов должен предоставить продавец.