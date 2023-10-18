В Госдуме раскрыли, как не попасть впросак при покупке квартиры
При приобретении жилья на вторичном рынке необходимо проявить особую осторожность в отношении квартир, которые получены по наследству, а также следует проверить прописку в них несовершеннолетних. Такой совет дал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.
В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что необходимые при покупке квартиры не в новостройке документы можно разделить на два блока. В первый входят бумаги, которые требуются для совершения сделки, во второй – те, что позволят обезопасить покупателя от возможного мошенничества. При этом, основную часть документов должен предоставить продавец.
По словам депутата, если официальный владелец квартиры - несовершеннолетний, необходимо будет согласие органов опеки на продажу. В случае, если это единственное жилье ребёнка, его невозможно будет выписать из неё. Таким образом, продавец должен заблаговременно выписать ребенка либо в другое жилье, либо к родственникам.
Ещё один подводный камень - когда в квартире числятся люди, которые отказались от приватизации, но остались в ней прописанными. Их также нельзя будет потом выписать даже по суду. Кроме того, по словам Кошелева, важно получить справку о дееспособности продавца от нарколога и психиатра. Также необходимо договор купли-продажи подписывать непосредственно с собственником, а не по доверенности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru