В Госдуме раскритиковали перенос ЕГЭ на август-сентябрь
Первый зампред думского комитета по образованию и науке в эфире НСН высказался против предложения Минздрава.
В августе или сентябре предложил проводить единые государственные экзамены глава Минздрава Михаил Мурашко. Он заявил, что «на июнь точно ориентироваться нельзя», передает «Интерфакс».
«Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», - сказал министр.
Первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН высказался против предложения Минздрава.
«В апреле депутаты от КПРФ предложили правительству не проводить в этом году Единый госэкзамен. Если ЕГЭ перенесут на август – надеюсь, не на сентябрь, - это плохо. Это лишает детей каникул и педагогов – отпусков. И самое главное – усиливает психологическое напряжение, поскольку выпускники, абитуриенты будут находиться в этом состоянии целое лето», - указал парламентарий.
«Разумным компромиссом могло бы разрешение сдавать ЕГЭ только тем ребятам, которые собираются поступать в вузы. В конце июля или в августе. А всем выпускникам выдать аттестаты по итогам текущей успеваемости», - добавил Смолин.
Ранее Олег Смолин в эфире НСН заявил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции отсутствуют равные условия для проведения полноценного Единого госэкзамена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
188 тыс.+10 699 / сут.
Умерли
1 723+98 / сут.
Выздоровели
26 608+2 805 / сут.
- Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
- Регионам РФ предрекли максимальные потери бюджетов с начала века
- Рубль перешёл в контрнаступление на доллар и евро
- Москва откажется от оформления пропусков через SMS с 12 мая
- В МИД Германии назвали единственного виновника Второй мировой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru