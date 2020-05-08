В Госдуме раскритиковали перенос ЕГЭ на август-сентябрь

«В апреле депутаты от КПРФ предложили правительству не проводить в этом году Единый госэкзамен. Если ЕГЭ перенесут на август – надеюсь, не на сентябрь, - это плохо. Это лишает детей каникул и педагогов – отпусков. И самое главное – усиливает психологическое напряжение, поскольку выпускники, абитуриенты будут находиться в этом состоянии целое лето», - указал парламентарий.

«Разумным компромиссом могло бы разрешение сдавать ЕГЭ только тем ребятам, которые собираются поступать в вузы. В конце июля или в августе. А всем выпускникам выдать аттестаты по итогам текущей успеваемости», - добавил Смолин.

Ранее Олег Смолин в эфире НСН заявил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции отсутствуют равные условия для проведения полноценного Единого госэкзамена.

