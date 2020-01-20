В Госдуме предложили штрафовать за эфир в Instagram за рулем
Наказание за проведение прямых эфиров в Instagram во врем управления автомобилем предложили ввести в Госдуме. С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. При этом парламентарий подчеркнул, что для того, чтобы определить степень наказания для любителей общения в социальных сетях за рулем, необходимо получить консультацию экспертов, пишет АГН Москва.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что за усиление ответственности за использование гаджетов за рулем выступил и первый зампредседателя Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Как пишут «Известия», парламентарий настаивает на том, что действующий штраф за разговор по телефону за рулем в полторы тысячи рублей «никого не стимулирует». Именно поэтому, по мнению Лысакова, необходимо обратиться к практике Израиля – там водителя наказывают за любой посторонний предмет в руке.
В начале января НСН писала, что в России начали действовать поправки в ПДД, которые изменили перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, теперь водители могут предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в любом из двух вариантов – в электронном виде или на бумажном носителе.
В свою очередь, для проверки факта заключения договора ОСАГО представитель ГИБДД может запросить необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, отмечает РИА Новости.
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