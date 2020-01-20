В Госдуме предложили штрафовать за эфир в Instagram за рулем

Наказание за проведение прямых эфиров в Instagram во врем управления автомобилем предложили ввести в Госдуме. С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. При этом парламентарий подчеркнул, что для того, чтобы определить степень наказания для любителей общения в социальных сетях за рулем, необходимо получить консультацию экспертов, пишет АГН Москва.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что за усиление ответственности за использование гаджетов за рулем выступил и первый зампредседателя Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Как пишут «Известия», парламентарий настаивает на том, что действующий штраф за разговор по телефону за рулем в полторы тысячи рублей «никого не стимулирует». Именно поэтому, по мнению Лысакова, необходимо обратиться к практике Израиля – там водителя наказывают за любой посторонний предмет в руке.