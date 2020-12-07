В Госдуме просят распространить COVID-выплаты на немедицинский персонал
В комитете Госдумы по охране здоровья считают необходимым расширить выплаты за работу с COVID-19 на немедицинский персонал, в том числе уборщиц и техников. Соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В нём отмечается, что они не получают выплат, несмотря на то, что ежедневно выполняют свои обязанности с риском для здоровья и жизни – работая рядом с врачами и медсестрами. В думском комитете по охране здоровья отмечают, что не поощрять их труд уборщиц и техников несправедливо, пишет РИА Новости.
Напомним, в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 26 миллиардов рублей на выплаты тем, кто задействован в помощи больным COVID-19. А 2 декабря стал известно, что глава кабмина подписал постановление о выделении студентам-медикам, борющимся с коронавирусом, до 10 тыс руб в месяц в ноябре-декабре, отмечает Ura.ru.
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