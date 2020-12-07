В Госдуме просят распространить COVID-выплаты на немедицинский персонал

В комитете Госдумы по охране здоровья считают необходимым расширить выплаты за работу с COVID-19 на немедицинский персонал, в том числе уборщиц и техников. Соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В нём отмечается, что они не получают выплат, несмотря на то, что ежедневно выполняют свои обязанности с риском для здоровья и жизни – работая рядом с врачами и медсестрами. В думском комитете по охране здоровья отмечают, что не поощрять их труд уборщиц и техников несправедливо, пишет РИА Новости.