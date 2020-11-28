Правительство РФ выделило деньги на допвыплаты медикам за борьбу с COVID

Правительство России приняло решение выделить средства на дополнительные выплаты медикам, диагностам и другим работникам, помогающим в лечении COVID-19.

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Также документ предусматривает распределение средств между субъектами РФ, говорится на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - сказано в резолюции кабмина.

Кроме того, руководству регионов России рекомендовали до 1 декабря утвердить правила распределения субсидии для допвыплат в 2020 году медицинским и иным работникам организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавируса, сообщает РИА Новости.

