СМИ: Экс-директора музея PERMM обвинили в оскорблении чувств верующих

Уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств было возбуждено в отношении экс-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

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По данным пермских СМИ, причиной стала демонстрация работ Сергея Горшкова («Ангел с трубой»), Тани Аношиной («Голубые города») и гравюры Константина Звездочетова «Paradisi».

«По версии следствия, Аллахвердиева осознавала потенциально оскорбительный характер экспонатов, однако разрешила их публичный показ», - говорится в сообщении.

Ранее блогера и дизайнера Артемия Лебедева признали виновным в оскорблении религиозных символов и оштрафовали, сообщает «Свободная Пресса».

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Фото: arh.sledcom.ru
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