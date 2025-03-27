СМИ: Экс-директора музея PERMM обвинили в оскорблении чувств верующих
Уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств было возбуждено в отношении экс-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.
По данным пермских СМИ, причиной стала демонстрация работ Сергея Горшкова («Ангел с трубой»), Тани Аношиной («Голубые города») и гравюры Константина Звездочетова «Paradisi».
«По версии следствия, Аллахвердиева осознавала потенциально оскорбительный характер экспонатов, однако разрешила их публичный показ», - говорится в сообщении.
Ранее блогера и дизайнера Артемия Лебедева признали виновным в оскорблении религиозных символов и оштрафовали, сообщает «Свободная Пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru