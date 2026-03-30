В Госдуме заявили, что не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю
30 марта 202617:22
Госдума не обсуждает вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, каких-либо законопроектов на эту тему нет.
«И каких-либо предложений, связанных с таким серьёзным реформированием, не звучат», - заключил парламентарий.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил россиянам перейти на новый график работы «с восьми до восьми, включая субботу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
