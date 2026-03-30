В Госдуме заявили, что не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю

Госдума не обсуждает вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Три дня в офисе, два - на удаленке»: Назван самый эффективный график работы

По его словам, каких-либо законопроектов на эту тему нет.

«И каких-либо предложений, связанных с таким серьёзным реформированием, не звучат», - заключил парламентарий.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил россиянам перейти на новый график работы «с восьми до восьми, включая субботу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ярослав НиловРаботаГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры