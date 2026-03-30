«Включая субботу»: Дерипаска призвал россиян перейти на новый график работы

Россиянам следует перейти на новый 12-часовой график работы, «включая субботу». С таким призывом выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

В своём Telegram-канале он указал на кризис, вызванный «тяжёлой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями».

«И чем быстрее мы сами перейдём на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдём эту трансформацию», - написал Дерипсака.

Миллиардер добавил, что знает несколько десятков людей, которые живут по такому графику ещё 1990-х годов.

Ранее Дерипаска призвал отменить все антироссийские санкции для возвращения Украины к «нормальной мирной жизни», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
