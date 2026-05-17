Франция начала расследование против принца Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогги
Французские власти начали расследование против наследного принца Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи (Хашогги), сообщает France Press.
Колумнист издания The Washington Post был известен критическими статьями о политике Эр-Рияда. Он пропал без вести в октябре 2018 года, когда вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, больше его не видели. Тело Хашкаджи не нашли.
Как считает прокуратура Турции, журналиста убили, его тело расчленили и уничтожили. Саудовские власти заявили, что Хашогги был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Разведка США считает, что принц лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Эр-Рияд отверг эти выводы.
Принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда обвиняют в причастности к пыткам и насильственному исчезновению Хашкаджи. Судебное расследование начато по жалобе правозащитников. До сих пор прокуратура выступала против начала расследования.
Великобритания поступила некорректно и глупо, запретив наследному принцу Саудовской Аравии участвовать в церемониях прощания с королевой, но международная общественность не станет делать акцент на этой ситуации, чтобы не портить отношения с влиятельной на Ближнем Востоке страной, заявил руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
