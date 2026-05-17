Бут назвал хамством поступок делегации США с подарками в Китае
Российский бизнесмен Виктор Бут в беседе с kp.ru раскритиковал поведение делегации США в Китае.
По его словам, выброшенные демонстративно подарки от принимающей стороны — это не демарш, а настоящее хамство. Предприниматель указал, что визит американского лидера Дональда Трампа в КНР проходил в довольно сложной для него обстановке и все шло не по его сценарию.
Своим демонстративным поступком с подарками, американцы, по мнению Бута, решили напоследок сделать что-то хамское. До этого стало известно, что делегация США выбросила все китайские подарки перед вылетом домой.
Лидер КНР Си Цзиньпин, проводя экскурсию для президента США Дональда Трампа по резиденции Чжуннаньхай, напомнил о визите президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Бут назвал хамством поступок делегации США с подарками в Китае
- Масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям с электричеством
- Взрыв на военном заводе у Иерусалима назвали прошедшим испытанием
- Болгария выиграла «Евровидение»
- В России начали маркировать кулинарные книги
- Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» над Дубаем
- СМИ: Потерпевший крушение в турецком Самсуне дрон был украинским
- Фицо считает, что конфликт на Украине затянется надолго
- Konami объявила о прекращении предоставления услуг в РФ и Белоруссии
- Большой театр представит новую постановку балета «Золушка» Прокофьева