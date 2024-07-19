В Госдуме призвали запретить «тапать хомяка» в Telegram
Игру Hamster Kombat в Telegram необходимо запретить, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Заработанные в игре монетки организаторы обещают конвертировать в криптовалюту. Однако об авторах проекта достоверно ничего не известно. Как считает парламентарий, игра негативно влияет на россиян и может оказаться уловкой мошенников. Он назвал игру манипулированием и использованием психологии граждан.
«Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», – указал Аксаков.
Суть Hamster Kombat заключается в нажимании на хомяка для выбивания монеток.
Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что видеоигры, которые могут нанести вред психике и социализации несовершеннолетних, следует определить в России на законодательном уровне. По его словам, некоторые из таких проектов бесполезны: в частности, игра Hamster Kombat, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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