В Госдуме призвали запретить «тапать хомяка» в Telegram

Игру Hamster Kombat в Telegram необходимо запретить, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Заработанные в игре монетки организаторы обещают конвертировать в криптовалюту. Однако об авторах проекта достоверно ничего не известно. Как считает парламентарий, игра негативно влияет на россиян и может оказаться уловкой мошенников. Он назвал игру манипулированием и использованием психологии граждан.

«Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», – указал Аксаков.

Суть Hamster Kombat заключается в нажимании на хомяка для выбивания монеток.

Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что видеоигры, которые могут нанести вред психике и социализации несовершеннолетних, следует определить в России на законодательном уровне. По его словам, некоторые из таких проектов бесполезны: в частности, игра Hamster Kombat, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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