В России на 20% выросло число владельцев криптовалюты

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что на сегодняшний день около 3,6% всех интернет-пользователей в России владеют криптовалютой.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что в России до конца 2024 года могут принять несколько законов, регулирующих работу блогеров.