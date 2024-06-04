В России на 20% выросло число владельцев криптовалюты
4 июня 202414:44
Число вложившихся в криптовалюту россиян выросло за год на 20%, заявил эксперт по инвестициям, основатель REC's GROUP Артемий Кушнарев.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что на сегодняшний день около 3,6% всех интернет-пользователей в России владеют криптовалютой.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что в России до конца 2024 года могут принять несколько законов, регулирующих работу блогеров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru