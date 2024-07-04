Депутат Толмачев призвал создать список вредных для психики детей видеоигр
Видеоигры, которые могут нанести вред психике и социализации несовершеннолетних, следует определить в России на законодательном уровне. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru.
Как отметил парламентарий, некоторые из таких проектов бесполезны: в частности, игра Hamster Kombat, где пользователям предлагают нажимать на хомяка и зарабатывать монеты. По словам Толмачева, подобные игры могут быть опасны для детей и подростков, не всегда способных «расставить приоритеты между виртуальным и реальным». Вместе с тем депутат высказал мнение, что компьютерные игры нельзя назвать однозначно вредными.
«Есть киберспорт, есть развлечения, которые попутно развивают логику и системное мышление. Возможно, пора на законодательном уровне определить, какие игры могут нанести ущерб подростковой психике и социализации, — подчеркнул Толмачев.
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