Депутат Толмачев призвал создать список вредных для психики детей видеоигр

Как отметил парламентарий, некоторые из таких проектов бесполезны: в частности, игра Hamster Kombat, где пользователям предлагают нажимать на хомяка и зарабатывать монеты. По словам Толмачева, подобные игры могут быть опасны для детей и подростков, не всегда способных «расставить приоритеты между виртуальным и реальным». Вместе с тем депутат высказал мнение, что компьютерные игры нельзя назвать однозначно вредными.

«Есть киберспорт, есть развлечения, которые попутно развивают логику и системное мышление. Возможно, пора на законодательном уровне определить, какие игры могут нанести ущерб подростковой психике и социализации, — подчеркнул Толмачев.

