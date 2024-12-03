Глава СПЧ призвал «не суетиться» с запретами религиозной одежды в школах
Региональным властям не стоит торопиться вводить запреты на ношение религиозной одежды в школах и вузах, заявил в интервью РБК советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
«Это не только религиозный вопрос, а вопрос отношения общества в целом, особенно мусульманских народов», — подчеркнул он.
По словам Фадеева, Россия не должна идти по пути Франции и вводить полный запрет на религиозную символику в школах. Он также допустил, что в России пока не подошли к запрету никабов, хотя они и неуместны в стране.
Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников. При этом депутат Госдумы Султан Хамзаев, назвал «идиотами» владимирских чиновников из-за этого запрета, напоминает «Радиоточка НСН».
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