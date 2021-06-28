В Госдуме призвали запретить непривитым гражданам выезжать из России

Необходимо разрешить выезд за границе только тем россиянам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, такая стимулирующая мера могла бы применяться, так как граждане хотят выезжать на отдых в Турцию, Европу.

Депутат отметил, что ввести ограничение на перелеты по стране сложно, но можно применять их для зарубежных поездок.