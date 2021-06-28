В Госдуме призвали запретить непривитым гражданам выезжать из России
Необходимо разрешить выезд за границе только тем россиянам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По его словам, такая стимулирующая мера могла бы применяться, так как граждане хотят выезжать на отдых в Турцию, Европу.
Депутат отметил, что ввести ограничение на перелеты по стране сложно, но можно применять их для зарубежных поездок.
Куринный подчеркнул, что сертификаты о вакцинации должны предоставлять гражданам право находиться в общественных местах, но при этом необходимо, чтобы все ограничения в регионах вводились на основании понятных и прозрачных критериев.
Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что среднедневные продажи туров на курорты Краснодарского края упали в два-три раза. Высоканова добавила, что многие откажутся от поездки на Кубань из-за платных ПЦР-тестов, которые не были предусмотрены в бюджете туристов. Также она указала, что в настоящее время в регионах РФ не хватает вакцины, поэтому аргументы властей, что «все успеют привиться», выглядят «крайне сомнительными».
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