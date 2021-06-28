В АТОР заявили о нежелании россиян ехать на курорты Кубани из-за вакцинации
Среднедневные продажи туров на курорты Краснодарского края упали в два-три раза, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно данным ведущих компаний на рынке внутреннего туризма, на которые ссылаются в АТОР, новых продаж на август почти нет, а вот количество запросов на аннуляции продолжают поступать ежедневно.
Управляющий партнёр туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова заявила, что если власти Краснодарского края не изменят свою позицию, то не исключено аннулирование «до 70% туров на июль и август».
«Если бы о будущих ограничениях на лето власти объявили в марте-апреле, то многие бы успели привиться или взвешенно принять решение. Сейчас же, когда меры были введены так внезапно, это рушит и планы людей на отдых, и бизнес», - отметила она.
Высоканова добавила, что многие откажутся от поездки на Кубань из-за платных ПЦР-тестов, которые не были предусмотрены в бюджете туристов. Также она указала, что в настоящее время в регионах РФ не хватает вакцины, поэтому аргументы властей, что «все успеют привиться», выглядят «крайне сомнительными».
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале объявил, что с 1 июля курорты Кубани будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных отдыхающих, сообщает RT.
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