В Госдуме призвали вырезать из российских кинолент кадры с актерами-предателями

Парламентарий отметил, что следует разобраться с решением этой проблемы с технической точки зрения. Соловьев также призвал учесть позицию специалистов и экспертов во избежание падения качества и содержания отечественных кинокартин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил вставлять в фильмы и сериалы «предупреждение о предательстве» актеров, которые высказались против России, — по аналогии с предупреждением о вреде курения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

