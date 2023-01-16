В Госдуме призвали вырезать из российских кинолент кадры с актерами-предателями
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил вырезать из отечественных кинолент сцены с актерами, негативно отзывающимися о России и о решениях правительства. При этом депутат подчеркнул, что по этому поводу следует провести опрос и общественное обсуждение. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Парламентарий отметил, что следует разобраться с решением этой проблемы с технической точки зрения. Соловьев также призвал учесть позицию специалистов и экспертов во избежание падения качества и содержания отечественных кинокартин.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил вставлять в фильмы и сериалы «предупреждение о предательстве» актеров, которые высказались против России, — по аналогии с предупреждением о вреде курения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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