В Госдуме призвали выделять деньги на борьбу с англицизмами

Для эффективной защиты русского языка и борьбы с англицизмами необходимо выделять дополнительные средства из бюджета. Об этом NEWS.ru заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Лингвисты призвали россиян учить английский язык

Политик сослался на «мировой опыт» и указал, что успешное развитие образования и науки требует выделения 7% от ВВП страны. Запреты же, по его мнению, «ничего не дадут».

«Это принципиальная позиция нашей фракции... И мы будем настаивать на соответствующих поправках в бюджет», — подчеркнул парламентарий.

Миронов добавил, что язык и информационное пространство следует очищать от вредящего обществу мусора.

Ранее сервиса «Работа.ру» провёл опрос и выяснил, что в рабочих чатах россиян больше всего бесят грамматические ошибки, голосовые сообщения и использование англицизмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

