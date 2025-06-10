«Надо смотреть на способности конкретного ребенка. Кроме того, все зависит от места его проживания, надо брать языки, которые ближе к его региону. Выбор должен быть продуманным и осознанным, он должен исходить из того, к чему ребенок склонен. Однако отмечу, что язык, который будет изучать ребенок, должен сочетаться с английским. Английский язык надо знать обязательно, это язык международного общения, который предусматривает возможность смены места жительства и места работы. Главные экономические державы сегодня общаются на английском. Сегодня нет оснований говорить о том, что будет переход на другой всемирный язык. Человек очень редко меняет что-то удобное и наработанное на что-то новое, нужен общий язык общения. Популярность немецкого, французского и других европейских языков катастрофически падает, потому что есть общий язык общения. На постсоветском пространстве эту роль играет русский язык — его все понимают», — сказал Ивченко.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, на смену популярности английского языка и англицизмов рано или поздно придет откат к национальным языкам как к способу сохранить идентичность.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и его время ушло. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

