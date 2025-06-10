Лингвисты призвали россиян учить английский язык
На смену засилью англицизмов придет интерес к чистоте национальных языков как к способу сохранения идентичности народов, сказал НСН Тарас Ивченко.
Какой бы иностранный язык ни изучал ребенок, он также обязательно должен учить английский язык, поскольку это международный язык общения, предпосылок для того, что он утратит этот статус, нет. Об этом НСН заявил доцент кафедры восточных языков Института лингвистики, директор Института Конфуция РГГУ Тарас Ивченко.
Разворот на Восток заставляет работодателей выходить на новые рынки и нанимать сотрудников со знанием языков новых стран-партнеров. Аналитики системы поиска работы hh.ru подсчитали, что с января по март 2025 года российские компании опубликовали 97015 вакансий для специалистов со знанием иностранного языка. Это примерно на 16% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По словам Ивченко, сегодня роль международного языка остается за английским, другие иностранные языки детям необходимо изучать одновременно с ним.
«Надо смотреть на способности конкретного ребенка. Кроме того, все зависит от места его проживания, надо брать языки, которые ближе к его региону. Выбор должен быть продуманным и осознанным, он должен исходить из того, к чему ребенок склонен. Однако отмечу, что язык, который будет изучать ребенок, должен сочетаться с английским. Английский язык надо знать обязательно, это язык международного общения, который предусматривает возможность смены места жительства и места работы. Главные экономические державы сегодня общаются на английском. Сегодня нет оснований говорить о том, что будет переход на другой всемирный язык. Человек очень редко меняет что-то удобное и наработанное на что-то новое, нужен общий язык общения. Популярность немецкого, французского и других европейских языков катастрофически падает, потому что есть общий язык общения. На постсоветском пространстве эту роль играет русский язык — его все понимают», — сказал Ивченко.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, на смену популярности английского языка и англицизмов рано или поздно придет откат к национальным языкам как к способу сохранить идентичность.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и его время ушло. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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