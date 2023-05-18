В Госдуме призвали ввести права на электросамокаты
Права на использование электросамокатов следует ввести в России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев в беседе с Ura.ru.
«Была тема с электросамокатами. Я заявлял, что нужно до 16 лет не давать ими пользоваться. Логика тут такая: с 16 лет нужно выдавать на них права также, как и на другие транспортные средства», — отметил парламентарий.
Гусев допустил, что разрешения на использование этого средства передвижения можно выдавать «в облегченном варианте».
Парламентарий напомнил об аналогичной ситуации со скутерами (мотороллерами): около 15 лет назад пользоваться ими могли все желающие.
«Потом все поняли, что это представляет опасность для людей, и приравняли их к транспортным средствам. Люди стали получать права, начали ездить уже по правилам», — указал Гусев.
При этом депутат считает, что самокаты необходимы в городе, они помогают разгрузить транспортную инфраструктуру.
Ранее член конституционного комитета Совета федерации Артем Шейкин предложил в 10 раз увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения на электросамокатах, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru