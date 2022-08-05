В Госдуме призвали видеоблогеров перейти на отечественные сервисы

Российским видеоблогерам, которые продолжают использовать сервис YouTube, стоит перейти на российские сервисы, заявил замглавы комитета ГД по информационным технологиям Антон Горелкин.

По его словам, видеохостинг используется для ведения информационной войны, но затронет и тех, кто в ней не участвует.

«А значит, продолжая армейские аналогии, единственный выход – это эвакуация», - написал депутат в своем Telegram-канале.