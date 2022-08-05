В Госдуме призвали видеоблогеров перейти на отечественные сервисы

Российским видеоблогерам, которые продолжают использовать сервис YouTube, стоит перейти на российские сервисы, заявил замглавы комитета ГД по информационным технологиям Антон Горелкин.

По его словам, видеохостинг используется для ведения информационной войны, но затронет и тех, кто в ней не участвует.

«А значит, продолжая армейские аналогии, единственный выход – это эвакуация», - написал депутат в своем Telegram-канале.

В Google назвали причину удаления YоuТubе-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Накануне YouTube заблокировал канал российского блогера Дмитрия Пучкова. Сообщение об этом размещено на странице канала. Отмечается, что блокировка произошла в связи с нарушением правил сообщества.

Зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала YouTube блогера Дмитрия Пучкова.



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГосдумаБлогеры
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