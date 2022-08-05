В Google назвали причину удаления YоuТubе-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Компания Google объяснила удаление YouTube-канала блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова нарушением с его стороны политики видеохостинга в отношении разжигания ненависти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Google.
Как отметили в компании, за нарушение контент с канала «Гоблина» удалили и вынесли предупреждение (страйк), пишет Ura.ru.
«Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — рассказали в компании.
В Google добавили, что речь идет о контенте, который «отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия».
Сам Пучков в беседе с телеканалом «360» заявил, что удаление YouTube-канала было «вопросом времени». По словам блогера, русским сегментом видеохостинга управляют украинские модераторы.
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