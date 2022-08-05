В Google назвали причину удаления YоuТubе-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Как отметили в компании, за нарушение контент с канала «Гоблина» удалили и вынесли предупреждение (страйк), пишет Ura.ru.

«Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — рассказали в компании.

В Google добавили, что речь идет о контенте, который «отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия».

Сам Пучков в беседе с телеканалом «360» заявил, что удаление YouTube-канала было «вопросом времени». По словам блогера, русским сегментом видеохостинга управляют украинские модераторы.

