В Google назвали причину удаления YоuТubе-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Компания Google объяснила удаление YouTube-канала блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова нарушением с его стороны политики видеохостинга в отношении разжигания ненависти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Google.

Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала YouTube блогера Пучкова

Как отметили в компании, за нарушение контент с канала «Гоблина» удалили и вынесли предупреждение (страйк), пишет Ura.ru.

«Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — рассказали в компании.

В Google добавили, что речь идет о контенте, который «отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия».

Сам Пучков в беседе с телеканалом «360» заявил, что удаление YouTube-канала было «вопросом времени». По словам блогера, русским сегментом видеохостинга управляют украинские модераторы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БлокировкаБлогерыYoutubeGoogle
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры