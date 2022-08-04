Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала YouTube блогера Пучкова
Зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала YouTube блогера Дмитрия Пучкова. Об этом сообщает ТАСС.
«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», - написал Медведев в комментариях на странице Пучкова.
Ранее в четверг стало известно, что блокировка произошла в связи с нарушением правил сообщества. Какие именно правила были нарушены не уточняется.
Пучков известен под псевдонимом «Гоблин». Он вел свой канал на YouTube c 2007 года, где обсуждал на нём игры, фильмы, сериалы. На канал подписаны более 3 млн пользователей.
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