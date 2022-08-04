Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала YouTube блогера Пучкова

Зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала YouTube блогера Дмитрия Пучкова. Об этом сообщает ТАСС.

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«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», - написал Медведев в комментариях на странице Пучкова.

Ранее в четверг стало известно, что блокировка произошла в связи с нарушением правил сообщества. Какие именно правила были нарушены не уточняется.

Пучков известен под псевдонимом «Гоблин». Он вел свой канал на YouTube c 2007 года, где обсуждал на нём игры, фильмы, сериалы. На канал подписаны более 3 млн пользователей.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:YoutubeДмитрий Медведев
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