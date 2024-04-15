В Госдуме призвали вернуть деньги жителям поселка под Оренбургом, построившим дамбу

По словам парламентария, жители поселка потратили три миллиона рублей и строитли дамбу в течение нескольких дней. Останина намерена обратиться по вопросу компенсации к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Считаю, что им должны эти деньги вернуть, поэтому переговорю с людьми. Они напишут обращение, я его поддержу», - цитирует депутата «Газета.Ru».

По состоянию на 15 апреля в России подтопило более 15,8 тысячи домов и 28 тысяч приусадебных участков, передает «Радиоточка НСН».

