В Госдуме призвали вернуть деньги жителям поселка под Оренбургом, построившим дамбу

Депутат Госдумы Нина Останина призвала власти вернуть деньги жителям поселка Перовского под Оренбургом, которые потратили на строительство защитной дамбы свои деньги.

Жительница Оренбурга рассказала, что южную часть города продолжает топить

По словам парламентария, жители поселка потратили три миллиона рублей и строитли дамбу в течение нескольких дней. Останина намерена обратиться по вопросу компенсации к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Считаю, что им должны эти деньги вернуть, поэтому переговорю с людьми. Они напишут обращение, я его поддержу», - цитирует депутата «Газета.Ru».

По состоянию на 15 апреля в России подтопило более 15,8 тысячи домов и 28 тысяч приусадебных участков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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