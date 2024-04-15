Жительница Оренбурга рассказала, что южную часть города продолжает топить

«До стабилизации обстановки еще далеко, хотя Урал действительно пошел на понижение — 1165 на 10:00. Остаются подтоплены тысячи домов в поселках, все еще затоплена дорога к ЖК «Дубки» и другим новым жилкомплексам», — сказала она.

По словам Александры, на данный момент сложная ситуация также наблюдается в Авиагородке и части района Южный, где вода поднялась более чем на метр.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что ущерб от паводка в регионе, по предварительным данным, превысил 40 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

