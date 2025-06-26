Массовое внедрение цифрового рубля тормозят руководящие посты в Центробанке России с либеральными взглядами, так главные преимущества такой валюты им невыгодны. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Банк России предложил отложить массовое внедрение цифрового рубля и начать его в сентябре 2026 года. Соответствующее предложение по изменению законопроекта ЦБ направил в Госдуму. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с июля этого года, но в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение этого платежного инструмента будет позже запланированной даты. Делягин назвал причины такого торможения.