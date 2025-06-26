Депутат Делягин объяснил, почему в РФ тормозят массовое внедрение цифрового рубля
Цифровой рубль нацелен на то, чтобы серьезно купировать коррупцию, что крайне невыгодно для сидящих в Центробанке либералов, заявил НСН Михаил Делягин.
Массовое внедрение цифрового рубля тормозят руководящие посты в Центробанке России с либеральными взглядами, так главные преимущества такой валюты им невыгодны. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Банк России предложил отложить массовое внедрение цифрового рубля и начать его в сентябре 2026 года. Соответствующее предложение по изменению законопроекта ЦБ направил в Госдуму. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с июля этого года, но в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение этого платежного инструмента будет позже запланированной даты. Делягин назвал причины такого торможения.
«Здесь есть две версии. По официальным данным, 85% баз данных, которые сейчас применяются, имеют существенные уязвимости. Эта легендарная ненадежность массово внедряемых систем цифровизации, возможно, была учтена Банком России. Однако я считаю, что ЦБ обладает очень качественными специалистами в сфере защиты информации. Я считаю, что проблема в либералах, которые управляют ЦБ. Одна из главных задач цифрового рубля – это выход из-под западных санкций, потому что цифровой рубль – это расчеты между центральными банками. К тому же цифровой рубль позволяет осуществлять смарт-контракты, благодаря которым невозможно нецелевое использование денег в принципе. А если мы ограничим коррупцию, то какие же деньги мы будем выводить из России на Юг? Это тоже абсолютно неприемлемо для российских либералов. Поэтому цифровой рубль тормозится всеми силами Банком России по сугубо политическим причинам», - считает он.
При этом Делягин подчеркнул, что он против навязывания в массовом использовании цифрового рубля, однако посоветовал в будущем обратить на него внимание тем, кто боится утечек и не доверяет банкам.
«Зачем использовать массовый цифровой рубль? Это игрушка, это инструмент. Кому-то удобно пользоваться карточкой, кто-то до сих пор сидит в наличке и прекрасно себя чувствует. Кто что хочет, пусть то и использует. А кто не доверяет цифровому банку, кто боится, что из банка будет утечка информации, можно пользоваться более защищенным цифровым рублем. Насильственная цифровизация, я считаю, большая ошибка, которая дискредитирует отличную идею», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Делягин, отвечая министру финансов РФ Антону Силуанову на слова о «похолодании в экономике», заявил НСН, что чтобы России избежать рецессии, нужно сажать за преступления в хозяйственной сфере.
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