Депутат Госдумы Буцкая дала совет жертвам домашнего насилия
Пострадавшая от рук супруга или партнера женщина может обратиться в кризисный центр, который поможет ей даже без документов и без денег, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Что касается домашнего насилия, в России есть кризисные центры, куда можно приехать даже без денег и документов, и человеку окажут разные виды помощи, в том числе и с жильём, а уже потом он может решать другие вопросы. Об этом в беседе НСН рассказала первый зампредседателя комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
В Госдуме предложили возбуждать уголовные дела о домашнем насилии без заявления. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, помощник депутата Госдумы Виктория Юрова. По мнению депутатов, пострадавшие в таких ситуациях очень сильно зависимы от нападавшего в финансовом и бытовом плане, что может заставить их забрать заявление. Сейчас депутаты направили запросы в МВД и Верховный суд с просьбой предоставить статистику по подобным случаям, а после планируют подготовить законопроект. Буцкая напомнила, куда сейчас может обращаться жертва домашнего насилия.
«У меня нет статистики, но об этом часто говорят. Такая проблема есть. Жертва может быть зависима в жилищном вопросе и материально. Но в таких случаях мы говорим о том, что у нас есть кризисные центры, куда можно приехать без документов, без денег. И там вам всегда помогут. Вот это очень важно знать. Можно сначала туда приехать, а потом уже решать все вопросы. Мы сейчас пишем методические рекомендации по работе кризисных центров, чтобы было понятно, какую помощь и поддержку там можно получить. Кризисный центр – это про то, что у тебя будет крыша над головой, психологическая поддержка, юридическая поддержка. Также там человеку помогут решить вопросы трудоустройства и жилья», - рассказала депутат.
При этом на вопрос о том, могут ли сейчас правоохранители возбудить уголовное дело по факту домашнего насилия, Буцкая ответила отрицательно.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не спекулировать на теме возможного домашнего насилия от супругов, пришедших с СВО, а лучше думать о том, как помочь бойцам справиться синдромом ПТСР, в том числе рассказывать женам, как вести себя с мужем в такой период, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла изменения в федеральный бюджет на 2025 год
- Милонов поддержал идею Макрона запретить соцсети детям
- Журналиста Александра Плющева объявили в розыск
- Россиянам назвали самые аварийные модели автомобилей
- Путин поздравил Мацуева с 50-летием
- Трамп заявил, что у него был хороший разговор с Путиным
- В России зафиксировали рекордный уровень доверия россиян к официальной медицине
- В школах России могут повысить возраст предоставления бесплатного питания
- Ким Чен Ын передал Путину поздравление с Днем России
- Институт PRIO зафиксировал в мире рекордное число вооруженных конфликтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru