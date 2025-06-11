Что касается домашнего насилия, в России есть кризисные центры, куда можно приехать даже без денег и документов, и человеку окажут разные виды помощи, в том числе и с жильём, а уже потом он может решать другие вопросы. Об этом в беседе НСН рассказала первый зампредседателя комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

В Госдуме предложили возбуждать уголовные дела о домашнем насилии без заявления. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, помощник депутата Госдумы Виктория Юрова. По мнению депутатов, пострадавшие в таких ситуациях очень сильно зависимы от нападавшего в финансовом и бытовом плане, что может заставить их забрать заявление. Сейчас депутаты направили запросы в МВД и Верховный суд с просьбой предоставить статистику по подобным случаям, а после планируют подготовить законопроект. Буцкая напомнила, куда сейчас может обращаться жертва домашнего насилия.

«У меня нет статистики, но об этом часто говорят. Такая проблема есть. Жертва может быть зависима в жилищном вопросе и материально. Но в таких случаях мы говорим о том, что у нас есть кризисные центры, куда можно приехать без документов, без денег. И там вам всегда помогут. Вот это очень важно знать. Можно сначала туда приехать, а потом уже решать все вопросы. Мы сейчас пишем методические рекомендации по работе кризисных центров, чтобы было понятно, какую помощь и поддержку там можно получить. Кризисный центр – это про то, что у тебя будет крыша над головой, психологическая поддержка, юридическая поддержка. Также там человеку помогут решить вопросы трудоустройства и жилья», - рассказала депутат.

При этом на вопрос о том, могут ли сейчас правоохранители возбудить уголовное дело по факту домашнего насилия, Буцкая ответила отрицательно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не спекулировать на теме возможного домашнего насилия от супругов, пришедших с СВО, а лучше думать о том, как помочь бойцам справиться синдромом ПТСР, в том числе рассказывать женам, как вести себя с мужем в такой период, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

