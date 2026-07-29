Российские учителя оценили решение о придании им особого статуса

Председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова встретилась с учителями Кемеровской области – Кузбасса. В ходе встречи они высоко оценили особый статус педагога в России, закрепленный указом президента «О дополнительных мерах поддержки учителей».

Педагоги указали на важность поощрительных мер, особенно для начинающих специалистов, так как это даст им стимул надолго оставаться в профессии. Отмечается, что особую роль в этом может сыграть наставничество в учительской среде.

Львова-Белова отметила, что губернатор Илья Середюк усилил данное решение дополнительной мерой. Было учреждено звание «Заслуженный учитель Кузбасса», которое будет присваиваться тем, кто непрерывно проработал в системе образования не менее 15 лет. Первые учителя будут его удостоены на традиционном августовском педсовете.

Кроме того, в ходе встречи осуждались темы взаимодействия с учениками из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также поддержке детей, чьи родители находятся в зоне спецоперации.

«Увидела искренний отклик и готовность педагогов стать для детей значимым взрослым, способным выслушать, понять и помочь», — написала Львова-Белова в своем канале в мессенджере «Макс».

