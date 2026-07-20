Путин ввел в РФ дополнительные меры поддержки учителей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Как пишет RT, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, указ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя. Также он гарантирует педагогам обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы и бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам.
Кроме того, учителям, впервые приступившим к работе, будет минимум в течение года гарантировано наставничество. Также предусмотрено бесплатное пользование государственными электронными образовательными ресурсами бесплатно.
Отмечается, что учителя, которые проработают в профессии не менее 25 лет, получат звание «Ветеран труда».
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