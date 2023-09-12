В Госдуме призвали уголовно наказывать работодателей за преступления мигрантов

Приглашающие мигрантов работодатели должны нести юридическую и уголовную ответственность, если их сотрудник совершил преступление, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, такие работодатели должны следить за работниками не только на рабочем месте, но и в целом нести ответственность за мигранта. Депутат считает, что в этом могут помочь службы безопасности, передает NEWS.ru.

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что к ситуации притока мигрантов нужен аккуратный подход, создание гетто в России недопустимо. Российский лидер также указал на опасность мигрантов, устраивающих митинги в Европе. Путин подчеркнул нежелательность подобного сценария в России и заявил, что на территории страны трудится не так много мигрантов.

Президент также отметил, что легче работать с выходцами из стран бывшего СССР. Он призвал приезжих изучать российские законы и русский язык, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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