В Госдуме призвали уголовно наказывать работодателей за преступления мигрантов

Приглашающие мигрантов работодатели должны нести юридическую и уголовную ответственность, если их сотрудник совершил преступление, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, такие работодатели должны следить за работниками не только на рабочем месте, но и в целом нести ответственность за мигранта. Депутат считает, что в этом могут помочь службы безопасности, передает NEWS.ru.