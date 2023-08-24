«Судить за две недели!»: Дела мигрантов предложили рассматривать в ускоренном режиме
Быстрое и гласное расследование преступлений мигрантов даст не меньший положительный эффект, чем выдворение из России, сказал НСН Ренат Каримов.
Расследование преступлений мигрантов должно быть быстрым, а суд — скорым, но справедливым, тогда воспитательный эффект возымеет наибольшее действие. Об этом НСН заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Ранее в Госдуме предложили после нападения в подмосковном Нахабино выдворять мигрантов из России за оскорбительные приставания к гражданам. Об этом сообщило агентство ТАСС. Согласно законопроекту, за такие нарушения будет предусмотрено обязательное выдворение, а также штраф от 4000 до 5000 рублей. Каримов указал на необходимость быстрого, но справедливого суда.
«Это совершенно дикий случай, совсем не вписывающийся в парадигму их поведения. Бороться с этим нужно быстрым расследованием и скорым, но справедливым судом. Следствие не должно идти полгода — через полгода, когда состоится суд, уже все забудут об этом случае, и весь воспитательный эффект будет утерян. Пожалуй, достаточно и двух недель, тем более, что в данном случае и расследовать особо нечего: есть видео, есть свидетели. Если все сделать быстро, то другие молодые люди в следующий раз подумают, можно ли так себя вести. Стоит ли выдворять за это? Можно и так, но быстрое и гласное расследование преступлений такого рода даст не меньший положительный эффект», — сказал Каримов.
Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил, что процент совершенных мигрантами преступлений не меняется уже много лет и колеблется в диапазоне 1,9-2,1%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru