«Лига защиты врачей» призвала забыть про стимулирующие выплаты «с барского плеча»

Минздрав готовит документы для изменения системы стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами с коронавирусом. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, инициатива исходит от самих медиков, которые считают, что премии нужно распределять в зависимости от отработанного времени.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин заявил НСН, что сама система уже давно требует обсуждения и кардинальных изменений.

«Сейчас стимулирующие выплаты определяет комиссия, фактически – главврач. Поводы – самые немыслимые, как правило, их получают те, кто находит общий язык с администрацией. По факту – это такая "шуба с барского плеча". И само понятие "стимулирующие выплаты" себя не оправдало и оно должно быть исключено из практики. Работник заранее должен знать, за какую работу он получит зарплату. И ничего не должно быть субъективного, а то не поладишь с начальством и выплат лишишься. Лучший вариант вообще уйти от идеи стимулирующих выплат, а в договорах прописать все суммы», - считает эксперт.