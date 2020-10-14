«Лига защиты врачей» призвала забыть про стимулирующие выплаты «с барского плеча»
Президент организации заявил НСН, что реформа оплаты труда врачей давно назрела: сейчас размер «стимулирующих» зачастую зависит от того, ладит ли медработник с руководством.
Минздрав готовит документы для изменения системы стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами с коронавирусом. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, инициатива исходит от самих медиков, которые считают, что премии нужно распределять в зависимости от отработанного времени.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин заявил НСН, что сама система уже давно требует обсуждения и кардинальных изменений.
«Сейчас стимулирующие выплаты определяет комиссия, фактически – главврач. Поводы – самые немыслимые, как правило, их получают те, кто находит общий язык с администрацией. По факту – это такая "шуба с барского плеча". И само понятие "стимулирующие выплаты" себя не оправдало и оно должно быть исключено из практики. Работник заранее должен знать, за какую работу он получит зарплату. И ничего не должно быть субъективного, а то не поладишь с начальством и выплат лишишься. Лучший вариант вообще уйти от идеи стимулирующих выплат, а в договорах прописать все суммы», - считает эксперт.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила платить больше ранее утвержденных 80 000 рублей тем медикам, кто отработал больше 21 смены и установить такой порядок до конца текущего года. Вопрос о дополнительной оплате труда медиков в 2021 году будет рассмотрен, исходя из эпидемиологической ситуации.
«Отработанное время прописано в договоре. Если врач работает сверхурочно, то правила оплаты тоже есть, всё регламентировано в законе. Врачи в стационарах часто остаются сверх положенного времени, такой у них объем работы. Я считаю, что оплата труд должна регулярно обсуждаться, независимые профсоюзы периодически пытаются защищать медиков. И если разрешать продлевать рабочее время без регламентированной оплаты, то это нарушение трудовых прав, и этого не должно произойти. Любое привлечение к труду сверхурочное должно оформляться документально», – напомнил Семен Гальперин.
Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сами медики считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.
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