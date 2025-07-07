В Госдуме призвали спецслужбы помочь в спасении детеныша косатки на Камчатке

В свою очередь кандидат биологических наукотметил, что усыпить животное в воде не представляется возможным, поэтому детеныша получится спасти либо срезав омут на ходу, либо выловив его из воды.

«Детеныши китообразных, особенно в первые месяцы, очень быстро растут. Любое препятствие будет сильно травмировать. Такая тугая петля может и к смерти привести. Само собой оно не решится, ведь пластик нерастяжимый. Нужна помощь людей. Это очень сложная задача, потому что там суровые климатические условия, а сами косатки – далеко не маленькие дельфинчики. Усыпить косатку, как это делают с тюленями и моржами, нельзя. Это невозможно, так как у китообразных произвольное дыхание - они контролируют каждый вдох-выдох. Если они уснут, то просто не смогут дышать и умрут. Полная анестезия возможна только в условиях стационара. В дикой природе спасти этого детеныша удастся, если только на ходу как-то перерезать этот хомут. Либо же надо отлавливать малыша», - указал собеседник НСН.

Ранее Бурматов заявил НСН, что в случае запрета океанариумов в России всех млекопитающих не удастся разместить в реабилитационных центрах, так как это будет строить огромных денег.

