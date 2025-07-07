В Госдуме призвали спецслужбы помочь в спасении детеныша косатки на Камчатке
Спасение детеныша косатки может представлять опасность для волонтеров, сказал НСН Владимир Бурматов, а Сергей Кривохижин добавил, что малыша получится спасти либо срезав омут на ходу, либо выловив животное из воды.
Усилий волонтеров на Камчатке может быть недостаточно для спасения детеныша косатки от пластиковой удавки, нужно, чтобы волонтерам помогли спецслужбы, сказал в эфире НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Детеныш косатки угодил в петлю пластиковой ленты или веревки в Авачинском заливе Тихого океана, рассказали ранее в Дальневосточном проекте по исследованию косаток FEROP. Сейчас малыш активно плывет за матерью, но детеныши в его возрасте быстро растут - то есть в скором времени петля начнет его сдавливать. Бурматов отметил, что спасение детеныша косатки может представлять опасность для волонтеров.
«Как правило, в таких ситуациях усилий одних волонтеров бывает недостаточно. Нужно четкое взаимодействие всех уполномоченных служб - и тех, которые отвечают за охрану и защиту животных, и органов исполнительной власти, и даже МЧС. Это не кошку дерева достать. Для волонтеров это может быть опасно. Здесь нужна помощь спасателей», - сказал депутат.
В свою очередь кандидат биологических наук Сергей Кривохижин отметил, что усыпить животное в воде не представляется возможным, поэтому детеныша получится спасти либо срезав омут на ходу, либо выловив его из воды.
«Детеныши китообразных, особенно в первые месяцы, очень быстро растут. Любое препятствие будет сильно травмировать. Такая тугая петля может и к смерти привести. Само собой оно не решится, ведь пластик нерастяжимый. Нужна помощь людей. Это очень сложная задача, потому что там суровые климатические условия, а сами косатки – далеко не маленькие дельфинчики. Усыпить косатку, как это делают с тюленями и моржами, нельзя. Это невозможно, так как у китообразных произвольное дыхание - они контролируют каждый вдох-выдох. Если они уснут, то просто не смогут дышать и умрут. Полная анестезия возможна только в условиях стационара. В дикой природе спасти этого детеныша удастся, если только на ходу как-то перерезать этот хомут. Либо же надо отлавливать малыша», - указал собеседник НСН.
Ранее Бурматов заявил НСН, что в случае запрета океанариумов в России всех млекопитающих не удастся разместить в реабилитационных центрах, так как это будет строить огромных денег.
Горячие новости
- Президент Ирана заявил, Что Израиль пытался совершить на него покушение
- Число жертв наводнений в Техасе выросло до 82 человек
- В Госдуме исключили перенос места переговоров из-за поставок турецких дронов Киеву
- Следком назвал предварительную причину смерти участников трейла в Хибинах
- Лучшим винным курортом мира признали «Абрау-Дюрсо»
- Взрыв газа произошёл в жилом доме в Саратовской области
- Большинство россиян высказались против налога на тунеядство
- СМИ: В Мурманской области задержали организатора трейл-забега «Хибины»
- В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием на должность главы КПРФ
- Продажи виниловых пластинок с начала года выросли на треть, но цены не радуют