Песков: В Кремле знают о жалобах детей на блокировку Roblox
В Кремле знают о большом количестве детских обращений по вопросу блокировки Roblox. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о желании детей уехать из России после блокировки платформы, он указал, что не владеет такой информацией.
«Могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений... Дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре», — заключил представитель Кремля.
Ранее в Роскомнадзоре объяснили, что доступ к Roblox в России был ограничен по причине распространения в игре материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
