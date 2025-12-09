Песков: В Кремле знают о жалобах детей на блокировку Roblox

Комментируя слова главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о желании детей уехать из России после блокировки платформы, он указал, что не владеет такой информацией.

«Могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений... Дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре», — заключил представитель Кремля.

Ранее в Роскомнадзоре объяснили, что доступ к Roblox в России был ограничен по причине распространения в игре материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

