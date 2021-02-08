В Госдуме призвали снять плату за электроэнергию с бедных

Оптовые цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимальных значений за пять лет на фоне сильнейшего за десять лет падения спроса. В этом году энергоцены могут вырасти в европейской части страны и на Урале на 3,8%, а в Сибири — 13,4%, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Совета рынка». Промышленники возмущены сложившейся ситуацией: по их мнению, рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по энергетике Валерий Селезнёв заявил, что малообеспеченные граждане не должны платить за потребление электроэнергии.

«Можно бесплатно раздавать нуждающимся электроэнергию», - заявил он в эфире «Радио 1».

Он считает, что стоимость электроэнергии должна быть нулевой до определенного уровня потребления. Это будет сложно согласовать в правительстве, признал депутат, а потому нужно согласовать новый социальный договор.

Член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН сказал, что не видит причин для дальнейшего роста цен и считает, что больше они расти не будут. По его мнению, увеличение оптовых цен в 2020 году было связано исключительно со снижением спроса.

