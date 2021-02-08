В Госдуме успокоили россиян по поводу роста цен на электричество

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН сказал, что не видит причин для дальнейшего роста цен и считает, что больше они расти не будут. По его мнению, увеличение оптовых цен в 2020 году было связано исключительно со снижением спроса.

«Я рассчитываю, что при увеличении потребления цены все же снизятся, потому что причина их роста именно в этом. Уменьшение потребления электроэнергии повышает себестоимость мегаватта в час и приводит к росту оптовых цен. Объем потребления в этом году будет увеличиваться, я не вижу причин для увеличения для роста оптовой цены», - сказал Ананских.



Ранее в понедельник Минэнерго РФ сообщило, что рост цен на электроэнергию в России в 2020 году не превысил уровень инфляции.

