В Госдуме успокоили россиян по поводу роста цен на электричество

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН объяснил, что происходит с оптовыми ценами


Оптовые цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимальных значений за пять лет на фоне сильнейшего за десять лет падения спроса. В этом году энергоцены могут вырасти в европейской части страны и на Урале на 3,8%, а в Сибири — 13,4%, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Совета рынка». Промышленники возмущены сложившейся ситуацией: по их мнению, рост цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам.

Стоимость электроэнергии в России достигла максимума за пять лет

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН сказал, что не видит причин для дальнейшего роста цен и считает, что больше они расти не будут. По его мнению, увеличение оптовых цен в 2020 году было связано исключительно со снижением спроса.

«Я рассчитываю, что при увеличении потребления цены все же снизятся, потому что причина их роста именно в этом. Уменьшение потребления электроэнергии повышает себестоимость мегаватта в час и приводит к росту оптовых цен. Объем потребления в этом году будет увеличиваться, я не вижу причин для увеличения для роста оптовой цены», - сказал Ананских.

Ранее в понедельник Минэнерго РФ сообщило, что рост цен на электроэнергию в России в 2020 году не превысил уровень инфляции.

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ФОТО: РИА Новости / А. Лобов
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