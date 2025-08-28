В Госдуме призвали сделать нейросети бесплатными для школ и вузов
Доступ к передовым российским нейросетям следует сделать бесплатным для образовательных учреждений. Как пишет РИА Новости, с таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».
Отмечается, что парламентарии направили соответствующие обращения гендиректору «Яндекса» Артёму Савиновскому и главе «Сбербанка» Герману Грефу. Речь в документе идёт о сервисах YandexGPT, AI Studio, DataSphere, GigaChat и ML Space.
Авторы инициативы считают, что предоставление школам и вузам бесплатного доступа позволит сформировать поколение специалистов, которые ориентированы «на работу с передовыми российскими технологиями».
«Это прямая инвестиция в кадровый суверенитет страны и в будущую лояльность разработчиков и пользователей к российской экосистеме», - говорится в обращении.
Ранее депутаты от партии «Новые люди» предложили ввести в России единое удостоверение школьника, сообщает RT.
