В Госдуме призвали обязать работодателей ежеквартально индексировать зарплату
Работодателей в России следует обязать ежеквартально индексировать зарплату. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
В своём обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина он указал, что это необходимо «в целях обеспечения баланса между динамикой зарплаты и инфляцией».
Миронов отметил, что изменения, которые нужно внести в ТК РФ, должны касаться не только государственных и муниципальных учреждений, но частных компаний.
Депутат добавил, что размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал.
Ранее Миронов выступил с предложением ввести в России ежеквартальную индексацию пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
