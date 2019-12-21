В Госдуме предложили вводить проверки водителей на опьянение по-фински

Сотрудникам ГИБДД могут дать возможность проверять на алкоголь и наркотики любого автомобилиста. Как пишут «Известия» со ссылкой на МВД, тест могут предложить пройти даже тем, внешний вид и поведение которых не вызывает подозрений.

Инициатива МВД, меняющая правила освидетельствования водителей, позволит проводить экспресс-тестирования. Для такой проверки будет использоваться бесконтактный детектор алкоголя, анализирующий воздух, который выдыхает человек. Второй вариант — новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, с помощью которого можно проводить экспресс-анализ слюны на наркотики.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН предложил перенять опыт аналогичных проверок за рубежом, когда они происходят массово, и где исключен вариант коррупции.