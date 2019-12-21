В Госдуме предложили вводить проверки водителей на опьянение по-фински
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН отметил важность подобной инициативы, но не исключил риски вымогательства со стороны отдельных нечестных инспекторов.
Сотрудникам ГИБДД могут дать возможность проверять на алкоголь и наркотики любого автомобилиста. Как пишут «Известия» со ссылкой на МВД, тест могут предложить пройти даже тем, внешний вид и поведение которых не вызывает подозрений.
Инициатива МВД, меняющая правила освидетельствования водителей, позволит проводить экспресс-тестирования. Для такой проверки будет использоваться бесконтактный детектор алкоголя, анализирующий воздух, который выдыхает человек. Второй вариант — новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, с помощью которого можно проводить экспресс-анализ слюны на наркотики.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН предложил перенять опыт аналогичных проверок за рубежом, когда они происходят массово, и где исключен вариант коррупции.
«Я думаю, эта мера может являться методом профилактики правонарушений, в том числе употребления алкоголя и запрещенных веществ за рулем, но в то же время может стать и причиной коррупции. Я, каждый день находясь за рулем автомобиля, могу сказать, что очень часто вижу стеклянные глаза водителя рядом идущего автомобиля. Поэтому, конечно, проверять надо, но опасения о том, что это может стать злоупотреблением со стороны инспекторов, тоже есть. Это может стать способом вымогательства денег. Я считаю, что как минимум на первых порах надо начинать использовать эти методики только при массовых профилактических мероприятиях. Как, например, в Финляндии – перекрывается улица, и проверяются водители все подряд. Там сложно предложить и вымогать взятку, так как рядом масса свидетелей, сотрудников и прохожих. За несколько секунд берется экспресс-проба, и если она дает положительный результат, водитель приглашается в передвижную лабораторию, либо его везут в медучреждение на освидетельствование. Вот в таком формате есть определенные надежды, что эти методы не будут являться причиной увеличения коррупции во взаимоотношениях между водителями и инспекторами», - добавил он.
Ранее Минздрав сообщил, что тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав будут проводиться с 1 июля 2020 года. Министерство отложило вступление в силу новых правил медицинского осмотра для водителей после того, как президент РФ Владимир Путин вмешался в ситуацию.
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