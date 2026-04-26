В Госдуме призвали россиян знакомиться на субботниках

Депутат считает, что совместный труд и участие в массовых гуляниях помогают лучше узнать друг друга и избежать встреч с интернет-мошенниками. Партия планирует выпустить официальное обращение к молодым россиянам с призывом переходить к реальному общению. «В интернете человека не знаешь, не понимаешь, кто придет. Там, может, кикимора какая-то сидит. А на субботнике все сразу видно», – указал парламентарий.

«Мы будем знакомиться, вот как мои родители познакомились в парке культуры и отдыха», - отметил Малинкович.

Ранее певица и блогер Наталья Штурм выступила с инициативой создать на базе портала «Госуслуги» отдельную платформу для знакомств с целью создания семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

