В Госдуме призвали россиян знакомиться на субботниках
Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил молодежи искать спутников жизни на субботниках, а также на волонтерских акциях и патриотических праздниках, сообщает «Абзац».
Депутат считает, что совместный труд и участие в массовых гуляниях помогают лучше узнать друг друга и избежать встреч с интернет-мошенниками. Партия планирует выпустить официальное обращение к молодым россиянам с призывом переходить к реальному общению. «В интернете человека не знаешь, не понимаешь, кто придет. Там, может, кикимора какая-то сидит. А на субботнике все сразу видно», – указал парламентарий.
«Мы будем знакомиться, вот как мои родители познакомились в парке культуры и отдыха», - отметил Малинкович.
Ранее певица и блогер Наталья Штурм выступила с инициативой создать на базе портала «Госуслуги» отдельную платформу для знакомств с целью создания семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
