Россиян накрыла социальная депрессия из-за экономических и социальных проблем
Россияне переходят на режим жесткой экономии, и это бьет по туризму, ресторанам и рынку жилья, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин.
По его словам, падение спроса началось с конца 2025 года и только нарастает. Возможно, летом что-то изменится к лучшему, но пока ситуация ухудшается день ото дня. И дело не в том, что рестораны стали хуже готовить или обслуживать. Людьми завладела социальная депрессия.
Граждане экономят на всем: закрываются магазины одежды, никто не ездит в туры, не покупает квартиры. Общепит оказался среди главных пострадавших: заведения закрываются даже в Москве, а в регионах еще хуже. Выручка первого квартала — самая низкая за всю историю. На этом фоне бизнес просит дать отсрочку в 5% НДС хотя бы до конца года.
Ранее стало известно, что Россию заполонили «нищемаркеты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
