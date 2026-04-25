СМИ: Нетаньяху отдал приказ армии атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии нанести мощные удары по объектам террористической группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы правительства.
По данным канцелярии, решение было принято после того, как Нетаньяху проинформировали о нарушении режима прекращения огня со стороны «Хезболлы». Группировка обстреляла ракетами и беспилотниками север Израиля, а также израильские войска, находящиеся на юге Ливана.
Накануне, 24 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить перемирие ещё на три недели. До этого между сторонами действовал 10-дневный режим прекращения огня, который вступил в силу 17 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Пушилин: В ДНР из-за ударов ВСУ погиб 1 человек, еще 9 ранены
- Герой России и участник СВО Алексей Петров умер в Якутии
- Сомалийские пираты захватили танкер Honour 25 с 18 тысячами баррелей нефти
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 22 украинских БПЛА
- Актёр из «Реальных пацанов» разбил автомобиль стоимостью 80 млн рублей
- Число подтопленных дворов на Кубани увеличилось до 236
- Трамп заявил, что отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
- Минобороны Британии: Typhoon не сбивали российские БПЛА над Украиной
- СМИ: Базы США пострадали от ударов Ирана сильнее, чем заявляет Белый дом