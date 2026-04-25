СМИ: Нетаньяху отдал приказ армии атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии нанести мощные удары по объектам террористической группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы правительства.

По данным канцелярии, решение было принято после того, как Нетаньяху проинформировали о нарушении режима прекращения огня со стороны «Хезболлы». Группировка обстреляла ракетами и беспилотниками север Израиля, а также израильские войска, находящиеся на юге Ливана.

Накануне, 24 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить перемирие ещё на три недели. До этого между сторонами действовал 10-дневный режим прекращения огня, который вступил в силу 17 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
