СМИ: Нетаньяху отдал приказ армии атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане

По данным канцелярии, решение было принято после того, как Нетаньяху проинформировали о нарушении режима прекращения огня со стороны «Хезболлы». Группировка обстреляла ракетами и беспилотниками север Израиля, а также израильские войска, находящиеся на юге Ливана.

Накануне, 24 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить перемирие ещё на три недели. До этого между сторонами действовал 10-дневный режим прекращения огня, который вступил в силу 17 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».