Милонова обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года»

Это произошло на церемонии вручения премии «Шансон года». Нецензурно высказался один из зрителей.

Инцидент произошёл, когда политика пригласили на сцену. Он стал цитировать песню Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и попытался обратиться к публике. В этот момент кто-то из присутствующих громко послал парламентария. Депутат прервал выступление и покинул сцену.

Ранее Милонов призвал россиян выбирать любовь, а не понты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

