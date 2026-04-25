Герой России и участник СВО Алексей Петров умер в Якутии
В Якутии скоропостижно скончался Герой России и участник СВО Алексей Рафаэлович Петров. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.
По словам Николаева, уход Алексея Петрова стал тяжёлой утратой для всей Якутии. Глава региона отметил, что Петров был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа.
Николаев напомнил, что действуя на передовой под позывным «Медведь», Петров проявил настоящий героизм и до конца оставался верен воинскому долгу, своим товарищам и Родине. Даже после тяжёлого ранения Алексей Петров вёл активную жизнь - поддерживал боевых товарищей, встречался с семьями погибших и своим личным примером показывал, что значит настоящая сила характера.
Звание Героя Российской Федерации было присвоено Алексею Петрову в июле 2025 года. В ожесточённом бою в лесополосе под названием «Спартак» он получил тяжёлые ранения, но, несмотря на боль, в течение восьми дней продолжал вести бой и нанеся значительный урон врагу.
