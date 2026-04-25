Герой России и участник СВО Алексей Петров умер в Якутии

По словам Николаева, уход Алексея Петрова стал тяжёлой утратой для всей Якутии. Глава региона отметил, что Петров был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа.

Николаев напомнил, что действуя на передовой под позывным «Медведь», Петров проявил настоящий героизм и до конца оставался верен воинскому долгу, своим товарищам и Родине. Даже после тяжёлого ранения Алексей Петров вёл активную жизнь - поддерживал боевых товарищей, встречался с семьями погибших и своим личным примером показывал, что значит настоящая сила характера.

Звание Героя Российской Федерации было присвоено Алексею Петрову в июле 2025 года. В ожесточённом бою в лесополосе под названием «Спартак» он получил тяжёлые ранения, но, несмотря на боль, в течение восьми дней продолжал вести бой и нанеся значительный урон врагу.

